İkiz yavrular ilgi odağı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda 12 yıl aradan sonra dünyaya gelen ikiz aslan yavruları "Efe" ile "Yiğit", Antalyalılar ve turistlerin maskotu haline geldi. Antalya'daki hayvanat bahçesinde, 80 gün önce ikiz aslan yavruları dünyaya geldi. Bir süre veterinerlerin gözetiminde anne sütüyle beslenen aslan yavruları, 60 günlük olup hastalık riski ortadan kalkınca ziyaretçileriyle buluşturuldu. En son 12 yıl önce bir yavru aslanın bulunduğu hayvanat bahçesindeki yeni misafirler, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Antalyalılar ve turistler, "Efe" ve "Yiğit" adı verilen yavruların fotoğrafını çekmek için kafesin etrafından ayrılmıyor.Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Süleyman Karaca, yıllar sonra gelen yavruların sevincini yaşadıklarını söyledi. Antalyalıların yavru aslanlara hasret olduğunu vurgulayan Karaca, yıllar süren yavru beklentilerinin bu yıl karşılığını bulduğunu dile getirdi. Yavruların birbirleriyle oynayarak vakit geçirdiğini anlatan Karaca, "İkizlerin babası da kamuoyunca 'Eto'o' diye bilinen aslan. Eto'o'nun ikizleri oldu. Darıca Hayvanat Bahçesi'nden Antalya'ya getirilen üçüz aslanların birisine o dönem dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o'nun adı verilmişti. O dönem Eto'o çok dikkati çekmişti. Bu yavrular da babaları gibi dikkati çekiyor" ifadelerini kullandı.İkiz aslanlar Efe ve Yiğit'in bakıcısı Uğur Gök ise aslanlara 20 gündür küçük parçalar, lokmalar halinde etler vermeye başladıklarını söyledi. Yavruların 17 kilograma ulaştığına değinen Gök, "Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekiyor, bizlerden bilgi alıyor. Bu yavrular ziyaretçileri çok heyecanlandırdı" dedi.