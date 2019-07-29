İsimlerini Türkiye verecek

BUGÜN NELER OLDU

TuzlaViaport Marina'daki Aslan Park'ta mayısta doğan 3 yavru Bengal kaplanı, sevimlilikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü, parktaki 2 Bengal kaplanı, 2 Sibirya kaplanı ve 3 yavru Bengal kaplanına sevdikleri yiyecek ve oyuncaklar verilerek kutlanıyor. Aslan Park Veteriner Hekimi Gökçe Merve Yayla, "Yavru kaplanlarımız ve Aslan Park'taki canlılarımızın isimlerini Türkiye koyacak. www. turkiyeninkedileri.com internet sitesinde başlatılan kampanyayla isim önerinizi bekliyoruz" dedi.