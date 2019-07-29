Jatomi gibi battı! Tam 2500 kişi mağdur oldu...

2001 yılında Pasifik Fitness & Spa Club markası ile ilk şubesini Etiler'de açan TD Atlas Group Of Companies; kısa süre içerisinde,Divan Residence at Bomonti Plaza, Balmumcu Mercure İstanbul City Bosphorus,Hayattepe Residence, ve son olarak 5.Levent'de spor salonları açmış.

2 BİN 500 KİŞİ KAPANAN SPOR SALONU NEDENİ İLE MAĞDUR

Çok sayıda Ünlü işadamı,sanatçı ve siyasetçinin üye olduğu ifade edile ve Tarkan Duymaz'a ait olduğu belirlenen, Pasifik Fitness adlı 5 adet spor salonları kapandı.Yaklaşık 2 bin 500 kişinin mağdur olduğu ortaya çıktı.

SPOR SALONLARININ KAPANMA NEDENİ TAKVİM ARAŞTIRDI

Pasifik adlı spor salonlarının sessizce kapanmasından sonra,tekrar açılmaması,önce sosyal medyada yer aldı.Bu iddialarda,İstanbul'da 5 lüks otelde bulunan Fasifik Fitness adlı spor salonları,birer birer tadilata girdi. Sonrasında ise tekrar açılmadı ve spor salonlarına ücret ödeyen üyeler mağdur edildi.

SPOR SALONLARININ ELEKTRİK,SU VE DOĞALGAZ PARALARI DA ÖDENMEMİŞ

Şişli Bomonti Divan'da faaliyet gösteren Pasifik Fitness adlı spor salonu bundan 1 ay kadar önce tadilata girdi.B eklenen tadilattan sonra tekrar açılmayan spor salonunun sahibinin, üyeleri dolandırıp kaçtığı iddia edildi.Yine iddialara göre, Pasifik Fitnes,tadilat gerekçesi ile kapanan ve bir daha açılmayan spor salonlarının,elektrik,su ile doğalgaz gibi giderlerini de ödemedi.

TAKVİM PASİFİK FİTNESS'İN SAHİBİ TARKAN DUYMAZ'A ULAŞTI

Öteyandan Pasifik Fitness'ın sahibi olan ve spor salonlarına insanları üye yaptıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen Tarkan Duymaz'a TAKVİM ulaştı..Duymaz TAKVİM'in,spor salonlarını neden kapattığı ve ortadan kaybolduğu şeklindeki iddialara karşılık şunları söyledi."Ben kaçmadım, İstanbul'dayım.Perpa'da bulunan ofisimde 4 çalışanım var ve yine spor salonu üyelikleri için çalışıyorlar. Ayrıca ben batmadım,batırıldım.AVM ve spor salonlarının bulunduğu bina sahipleri,bana yatırım yaptırıyorlar,ama sonra beni kapı dışarı ediyorlar.Devletin bu tür spor salonu açacak kişileri,kiracı gibi koruması gerekiyor.Ben yatırım yaptığım spor salonları için kestiğim çekleri ödüyorum.Ayrıca,üyelik için ücret ödeyenler, gitmedikleri gün ve aylar için bankadan paralarını geri alıyorlar.Asıl mağdur olan benim." dedi.