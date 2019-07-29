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Kaldırımda yürüyordu bir anda hayatının şokunu yaşadı

'te kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen kadın yaralandı.

AA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 19:58
Kaldırımda yürüyordu bir anda hayatının şokunu yaşadı

Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde 2 kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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