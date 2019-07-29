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2019 ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? kaç gün olacak? 9 gün bilgisi

Milyonlarca Müslüman vatandaş, 2019 ne zaman? olacak sorusunun cevabına ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği gibi, İslâm alemini ilgilendiren yılın ikinci büyük dini bayramına çok az bir zaman kaldı. Gerekli bilgilere ulaşarak bayram tatili planlarını ona göre şekillendirmek isteyen yurttaşların yanında, hayvan alacak ya da satacak olanlar da konu hakkında araştırmalarını bir hayli arttırdı. Tam bu noktada, 'Mübarek Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında başlayacak?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde en çok öne çıkanlar arasında yer alıyor. Bu yılın takvimi ise Diyanet tarafından duyurulurken, 2019 Kurban Bayramı tarihi de netleşti. Peki, kaç gün olacak? Sizler için hazırladığımız haberimizden 9 gün detayı ile beraber gerekli bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 08:31
Kurban Bayramı 2019 ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün bilgisi

için geri sayım sürüyor. İslam âlemi için büyük önem arz eden; yılın ikinci dini bayramına çok az bir süre kaldı. Kurban yaklaştıkça hazırlıklar da ona göre şekillenirken, konuya yönelik araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Bilindiği gibi, çeşitli tatil planlarının dışında, küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımı için de 2019 tarihi oldukça merak ediliyor. Zira, bayramın ne zaman ve ayın kaçında olacağı milyonlarca yurttaş açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK ? 9 GÜN TATİL OLDU MU?

Diyanet, 2019 yılı takvimini duyururken, bu yılın Kurban Bayramı tarihini de resmen açıkladı. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı?

Merak edilen detayları sizler için derledik;

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Kurban Bayramı 2019 ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün bilgisi
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