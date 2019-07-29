Meslektaşının yanlış gözünü ameliyat eden doktora dava

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Gastroenteroloji doktoru Fatih Türk, İstanbul'da bulunan özel bir hastanede görev yapıyordu. Burun tıkanıklığı yaşayan Dr. Türk, aynı hastanede görevli başka bir doktora muayene oldu. Doktoru, Türk'ü muayene ettikten sonra sol gözünde göz yüzeyinin kuruması sonucu salgı bezinin alınması gerektiğine karar verdi. Dr. Türk, karar sonrası geçtiğimiz yıl Haziran'da hastanede görevli Prof. Dr. B. Ç. tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sonrası aynaya bakan Dr. Türk, sağ gözündeki dikişi görünce yanlış gözünün ameliyat edildiğini anladı. Sağlam gözünün ameliyat sonrası zedelenerek görme kaybı ve başka sorunlara yol açtığı için savcılığa başvuran Türk, ameliyatı gerçekleştiren B. Ç.'den şikâyetçi oldu. B.Ç., ameliyata girerken sol gözü ameliyat edeceğini bildiğini fakat sağ gözünde bir sıkıntı gördüğü bu göze müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Savcılık, doktor hakkında, 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açtı. B.Ç., Asliye Ceza Mahkemesi'nde hapis istemiyle yargılanacak.