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’den yağış ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 30 Temmuz Salı

Genel Müdürlüğü yayımladığı tahmin raporları ile bazı bölgelerimiz için yağmur yağışı uyarısında bulundu. Sabah saatleri itibariyle Trakya bölgesinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Vatandaşlar her gün olduğu gibi bu sabah da plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizde Meteoroloji'ye ait son hava durumu tahminlerini ve saatlik raporları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 07:48
Meteoroloji’den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 30 Temmuz Salı

Vatandaşlar günlük plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan tahmin raporlarına göre bugün Trakya kesiminde yarın ise birçok ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 30 TEMMUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporları...

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Meteoroloji’den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 30 Temmuz Salı
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