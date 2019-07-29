Rapçi Mero Çukur’a geliyor! Rapçi Mero kimdir kaç yaşına nereli?

Rap müzik kültürünün son dönemdeki büyük çıkışı müzik platformlarında dikkatleri üzerine çekiyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar yüksek rakamları göremeyen rap parçaları, son dönemde Türkiye'nin ve dünyanın en çok dinlenen müzik türleri arasında girmeyi başardı. Bu noktada çıkardığı 'Olabilir' şarkısı ile büyük çıkış yakalayan rapçi Mero ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre, ekranların fenomen dizisi Çukur'un yeni sezonunda Mero'nun şarkılarından bir tanesi çalacak. Daha önce diziye olan hayranlığını bir röportajında dile getiren Mero'nun kim olduğu da bireyler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, rapçi Mero kimdir kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları…

RAPÇİ MERO KİMDİR? MERO KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Son dönemin popüler isimlerinden Mero, aslen Adanalı ancak Almanya'da yaşıyor. Çıkardığı 'Olabilir' parçası ile müzik listelerinde adından sıkça söz ettiren Mero, 19 yaşında. Şu sıralar Olabilir şarkısı ile Türkiye'de de büyük ses getiren MERO, verdiği bir röportajda Çukur dizisini hayranlıkla izlediğini belirtmişti.

İddiaları güçlendiren bir diğer paylaşım ise geçtiğimiz günlerde MERO'dan geldi. Gerçek adı Enes Meral olan 19 yaşındaki Rapçi, Geçtiğimiz gün Instagram hikayesinde de Ay Yapım'ı paylaştı. MERO bu sezon Çukur dizisiyle birlikte Türkiye gündemine oturmaya devam edecek.

Son dönemde YouTube trend listelerinden düşmeyen MERO bomba bir şarkıyla Çukur'un yeni sezonunda yer alacak.