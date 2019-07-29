Rize'deki darp olayında görüntülere yansıyan kadın konuştu

Rize'de B.G. isimli şahsın R.T. isimli genç kızı darp ettiği olayda güvenlik kameralarına yansıyan bir kadın, olaya müdahale etmediği ve kaçtığı iddiasıyla sosyal medyada tepki toplamıştı. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Beyhan Yılmaz olay anını anlattı. Olaydan saniyeler önce dışarıda oturduğu sırada telefonun çalmasıyla bir anda içeriye doğru koştuğunu dile getiren Yılmaz, "Hava sıcak olduğu için iki dakikalığına dışarıya çıktım. Hatta ilk video 10 saniye önce alınsaydı yanımda da çırak arkadaş vardı. Sonra telefonun çalmasıyla ben içeriye koşuyorum. Olay ben telefonla konuşuyorken oldu. Arada bir 15 saniye var sanırım. Hatta ben olaya ilk koşarak giden arkadaşı, çocuğu düştü ona doğru koşuyor sanıyorum. Kapıya ilk çıktığımda olayı görüyorum. Ama bu ilk video öyle bir şekilde yayılıyor ki sanki ben kızı görüp kaçmışım, gitmişim, iş birlikçi diyen var, hakaret eden var. 3 gündür sosyal medyada bir linç kampanyası var" dedi.