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Dakika: alıp kaçmıştı: hakkında karar çıktı!

dakika haberi: ’in Kocaeli ilçesinde 60 kişiyi dolandırıp kayıplara karışan şahıs hakkında yeni gelişme yaşandı. Yüksek faiz verme vaadiyle vatandaşlardan altın ve döviz toplayan ve uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde dükkanı kapatarak kayıplara karışmıştı. İşte 60 kişiyi dolandırıp kayıplara karışan şahıs hakkındaki haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.7.2019 02:17 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 02:17
Son Dakika: Altınları alıp kaçmıştı: 60 kişiyi dolandıran kuyumcu hakkında karar çıktı!

Gelen dakika haberine göre; Kocaeli'nin ilçesinde bir gecede dükkanını kapatarak kayıplara karışan, hakkında 60 kişinin şikayette bulunduğu Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı. Ajanslardan gelen bilgiye göre, Hüseyin Gülaçtı dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

60 KİŞİYİ DOLANDIRAN KUYUMCU TUTUKLANDI!

İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde iş yerini gece kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 60 kişi, Gülaçtı'dan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Son Dakika: Altınları alıp kaçmıştı: 60 kişiyi dolandıran kuyumcu hakkında karar çıktı!
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