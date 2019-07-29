Son Dakika: Altınları alıp kaçmıştı: 60 kişiyi dolandıran kuyumcu hakkında karar çıktı!

Gelen son dakika haberine göre; Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gecede kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan, hakkında 60 kişinin şikayette bulunduğu Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı. Ajanslardan gelen bilgiye göre, Hüseyin Gülaçtı dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

60 KİŞİYİ DOLANDIRAN KUYUMCU TUTUKLANDI!

İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde iş yerini gece kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 60 kişi, Gülaçtı'dan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.