Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Ankara Üniversitesi'ndeki tecavüz olayında flaş karar! Fakülte kurulu...

: 'nin konuştuğu Ankara Üniversitesi'ndeki tecavüz olayında flaş karar! Fakülte kurulu...

Tüm 'nin konuştuğu cinsel istismar ile ilgili haberi geldi. Bilindiği üzere, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.’, veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel istismarda bulunmuştu. Fakülte kurulu tarafından ise şaşırtan bir son dakika kararına imza atıldı. Okuldaki profesörler tarafından “taciz önlemi” olarak değerlendirilen karar büyük tepki görürken, bazı hocaların derse girmek istemediği ve istifasını istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 08:18
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Ankara Üniversitesi'ndeki tecavüz olayında flaş karar! Fakülte kurulu...

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin, veteriner Ç.B.'ye(23) cinsel istismarda bulunması 'nin gündemine oturmuştu. Olay yargıya intikal ederken yapılan soruşturmada Prof. Dr. Hasan B.'nin fakültedeki kız öğrencileri de taciz ettiği, soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

"Cinsel istismar-tecavüz-taciz" iddialarıyla gündeme gelen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yaşanan olayların hemen ardından şaşırtan ve kendi hocalarının da tepkisine neden olan bir "taciz önlemi" kararı aldığı ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Ankara Üniversitesi'ndeki tecavüz olayında flaş karar! Fakülte kurulu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN