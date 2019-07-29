Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Ankara Üniversitesi'ndeki tecavüz olayında flaş karar! Fakülte kurulu...

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin, veteriner Ç.B.'ye(23) cinsel istismarda bulunması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olay yargıya intikal ederken yapılan soruşturmada Prof. Dr. Hasan B.'nin fakültedeki kız öğrencileri de taciz ettiği, soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

"Cinsel istismar-tecavüz-taciz" iddialarıyla gündeme gelen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yaşanan olayların hemen ardından şaşırtan ve kendi hocalarının da tepkisine neden olan bir son dakika "taciz önlemi" kararı aldığı ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;