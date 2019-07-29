Tel ve balonla müdahaleyle 3 günde ayağa kalktı

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Kars'ta yaşayan 60 yaşındaki emekli Cafer Öztürk, günde 2-3 paket sigara içiyordu. Bundan 10 yıl önce de bir damarı 20 santim değişen Öztürk 10 yıl sonra yeniden rahatsızlandı. 10 yıl önce ameliyat olduğu Erzurum'a gitti. "Açık ameliyattan başka çaresi yok ama riski de çok fazla, hayatınızı kaybedebilirsiniz" dediler. Araştırmaya başladı ve Kars'tan SBÜ İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. 200 metre yürüdüğünde 1 dakika boyunca dinlenmek zorunda kalan Cafer Öztürk, 4 saat süren işlemin hemen ardından ayağa kalktı, 3. gün ise taburcu olup memleketine döndü.Cafer Öztürk, son zamanlarda yürürken kalçalarına ve beline vuran ağrı nedeniyle sık sık dinlenmek zorunda kalıyordu. SBÜ İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan periferik atardamar anjiyosunda, aortun böbrek damarlarının hemen altından itibaren tıkalı olduğunu tespit edildi. Bu duruma tıp literatüründe 'Leriche Sendromu' deniliyordu ve bu sendrom, diğer damar tıkanıklığı hastalıklarına göre nadir görülüyordu. Bu sendromda; hastanın bir ya da iki bacağı soğuyabilir, sıcak havalarda bile bacaklarının üşüdüğünü söylerler. Bazen his kaybı da gelişebilir. Deride ve tırnaklarda kuruma, incelme, tüylerde dökülme izlenir. Zamanında müdahale edilmezse bacaklarda kangrene yol açabilir. Ağrı, bel fıtığı ile karıştırılabilir ve tanıda gecikmeler yaşanabilir. Bu tür vakalarda üreme organlarına giden kan akımı azaldığından, erkeklerde iktidarsızlık da gözlenebiliyordu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Yunus Emiroğlu, "Biz Cafer Bey'e cerrahisiz endovasküler bir yöntem uygulamak istedik. Bu hastada sağ kol damarından ve her iki kasık damarından girerek uygun teller ve balonlar kullanılarak bir geçiş elde edildi. Daha sonra böbrek damarlarının hemen altından başlamak suretiyle tüm tıkalı bölgelere 5 stent kondu ve tıkanıklıklar açılmış oldu. Bu yöntemlere damar içinden tedavi anlamına gelen 'Endovasküler tedavi' ismi veriliyor. Hastamız 3-4 saatlik bir işlemin ardından hemen ayağa kalktı. 3. gününde de sağlıkla taburcu ediyoruz." dedi.Emiroğlu "Hastalardan sigarayı bırakmaları özellikle istiyoruz. Siz tıkanıklığı açarsınız ama hasta sigara içmeye devam ederse veya sağlıksız beslenirse, başka bir bölgeden başka bir damar tıkanıklığı bekleyebilirsiniz" dedi.Hastacerrahinin ağır travmasını yaşamamış oluyor. Çok daha erken ayağa kalkıp hayatına geri dönebiliyor. Bu hastaların bir kısmının diyabetik olduğunu düşünülürse, yara iyileşme problemlerinden de uzak durmuş oluyorlar. Ameliyatı kaldıramayacak ölçüdeki hastalarda endovasküler yöntem en iyi seçenek.