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’ta son dakika haberi: Kocasını başka kadınla arabada basıp…

Ereğli’de yaşanan bir son dakika olayı ‘Pes’ dedirtti. A.K isimli bir kadın eşi L.K.’yi başka bir kadınla arabada uygunsuz bir şekilde yakaladı. Bunun üzerine olay yerinde tartışma çıktı ve iddiaya göre arabada başka kadınla yakalanan koca eşi A.K.’yi ve yanında bulunan ablasını darp etti. İşte dikkat çeken son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.7.2019 07:27 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 07:28
Zonguldak’ta son dakika haberi: Kocasını başka kadınla arabada basıp…

'tan gelen son dakika haberine göre bir kadın eşini başka bir kadınla yakalayınca olanlar oldu. Şehrin Ereğli ilçesinde A.K adında bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. Yakalanan koca eşi ve ablası ile tartışmaya başladı. İddiaya göre kocasını yakalayan A.K isimli kadın darp edildi.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU...

Edinilen bilgiye göre daha önce L.K isimli adamın hayatına giren C.Y, L.K'nın karısıyla boşanmasına neden oldu. A.K., kocasını boşanma davası devam ederken arabada yakalayınca, adam tarafından darp edildi ve polise giderek şikayetçi oldu.

İşte son dakika haberinin detayları...

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Zonguldak’ta son dakika haberi: Kocasını başka kadınla arabada basıp…
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