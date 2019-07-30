0226 alan kodu nerenin? 0226 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0226 telefon alan kodu nerenin?" ve "226 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0226 TELEFON ALAN KODU YALOVA İLİNE AİT

Plaka numarası 77 olan Yalova'nın telefon alan kodu 0226

Yani sizi 0226 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Yalova'dan arıyor demektir.

Yalova'ın ilçeleri arasında ise, Yalova (il merkezi), Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal bulunuyor.