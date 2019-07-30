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nerenin? 0276 nerenin, hangi şehrin ?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0276 hangi şehrin ?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0276 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:18
0276 alan kodu nerenin? 0276 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0276 telefon alan kodu nerenin?" ve "276 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0276 TELEFON ALAN KODU UŞAK İLİNE AİT

Plaka numarası 64 olan Uşak'nın telefon alan kodu 0276

Yani sizi 0276 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Uşak'tan arıyor demektir.

Uşak'ın ilçeleri arasında ise, Uşak (il merkezi), Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey bulunuyor.

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0276 alan kodu nerenin? 0276 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?
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