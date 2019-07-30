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0326 nerenin telefon alan kodu? 326 alan kodu nerenin?

sınırları içerisinde yer alan 81 ilimizin ayrı ayrı alan kodu bulunmaktadır. Bu kodların çoğu zaman nereye ait olduğu merak edilmektedir. Özellikle yaşadığımız şehre ait olmayan farklı bir alan kodu gördüğümüzde aklımıza ‘nerenin kodu’ sorusu gelir. O alan kodlarından bir tanesi de +0326’dir. Peki, 0326 nerenin telefon kodudur? 326 alan kodu nereye aittir?

Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:11
0326 nerenin telefon alan kodu? 326 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 326'dir. Peki, 0326 nerenin telefon kodudur? 326 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0326 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

Eğer telefonunuza +0326 ya da 0326 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi HATAY'dan arıyordur. Yani bu alan kodu HATAY'a aittir.

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0326 nerenin telefon alan kodu? 326 alan kodu nerenin?
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