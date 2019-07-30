0328 alan kodu nerenin? 0328 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0328 telefon alan kodu nerenin?" ve "328 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0328 TELEFON ALAN KODU OSMANİYE İLİNE AİT

Plaka numarası 80 olan Osmaniye'nin telefon alan kodu 0328

Yani sizi 0328 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Osmaniye'den arıyor demektir.