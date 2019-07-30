0338 alan kodu nerenin? 0338 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0338 telefon alan kodu nerenin?" ve "338 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0338 TELEFON ALAN KODU KARAMAN İLİNE AİT

Plaka numarası 70 olan Karaman'ın telefon alan kodu 0338

Yani sizi 0338 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Karaman'dan arıyor demektir.

Karaman'ın ilçeleri arasında ise, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Merkez ve Sarıveliler bulunuyor.