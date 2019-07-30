0352 nerenin telefon kodu? 352 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 352'dir. Peki, 0352 nerenin telefon kodudur? 352 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0352 NERENİN TELEFON KODU?

Eğer telefonunuza +0352 ya da 0352 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi KAYSERİ'den arıyordur. Yani bu alan kodu KAYSERİ'ye aittir.