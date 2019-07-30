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nerenin? 0354 nerenin, hangi şehrin ?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0354 hangi şehrin ?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0354 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:29
0354 alan kodu nerenin? 0354 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0354 telefon alan kodu nerenin?" ve "354 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0354 TELEFON ALAN KODU YOZGAT İLİNE AİT

Plaka numarası 66 olan Yozgat'ın telefon alan kodu 0354

Yani sizi 0354 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Yozgat'tan arıyor demektir.

Yozgat'ın ilçeleri arasında ise, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Merkez, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı ve Yerköy bulunuyor.

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0354 alan kodu nerenin? 0354 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?
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