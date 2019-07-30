0356 nerenin telefon kodu? 356 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 356'dir. Peki, 0356 nerenin telefon kodudur? 356 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0356 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

+0356 ya da 0356 ile başlayan numaralardan telefonunuza çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi TOKAT'dan arıyordur. Yani bu alan kodu TOKAT'a aittir.