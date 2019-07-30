0370 alan kodu nerenin? 0370 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0370 telefon alan kodu nerenin?" ve "370 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0370 TELEFON ALAN KODU KARABÜK İLİNE AİT

Plaka numarası 78 olan Karabük'nın telefon alan kodu 0370

Yani sizi 0370 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Karabük'dan arıyor demektir.

Karabük'ın ilçeleri arasında ise, Eflani, Eskipazar, Merkez, Ovacık, Safranbolu ve Yenice bulunuyor.