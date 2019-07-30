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nerenin? 0372 nerenin, hangi şehrin ?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0372 hangi şehrin ?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0372 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:34
0372 alan kodu nerenin? 0372 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0372 telefon alan kodu nerenin?" ve "372 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0372 TELEFON ALAN KODU ZONGULDAK İLİNE AİT

Plaka numarası 67 olan Zonguldak'ın telefon alan kodu 0372

Yani sizi 0372 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Zonguldak'tan arıyor demektir.

Zonguldak'ın ilçeleri arasında ise, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Kozlu ve Merkez bulunuyor.

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0372 alan kodu nerenin? 0372 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?
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