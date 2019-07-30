0378 alan kodu nerenin? 0378 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0378 telefon alan kodu nerenin?" ve "378 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0378 TELEFON ALAN KODU BARTIN İLİNE AİT

Plaka numarası 74 olan Bartın'ın telefon alan kodu 0378

Yani sizi 0378 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Bartın'dan arıyor demektir.

Bartın'ın ilçeleri arasında ise, Bartın (il merkezi), Amasra, Kurucaşile ve Ulus bulunuyor.