0380 alan kodu nerenin? 0380 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0380 telefon alan kodu nerenin?" ve "380 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0380 TELEFON ALAN KODU DÜZCE İLİNE AİT

Plaka numarası 81 olan Düzce'nin telefon alan kodu 0380

Yani sizi 0380 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Düzce'den arıyor demektir.