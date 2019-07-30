0382 alan kodu nerenin? 0382 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0382 telefon alan kodu nerenin?" ve "382 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0382 TELEFON ALAN KODU AKSARAY İLİNE AİT

Plaka numarası 68 olan Aksaray'ın telefon alan kodu 0382

Yani sizi 0382 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Aksaray'dan arıyor demektir.

Aksaray'ın ilçeleri arasında ise, Aksaray (İl merkezi), Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı bulunuyor.