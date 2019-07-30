0414 alan kodu nerenin? 0414 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0414 telefon alan kodu nerenin?" ve "414 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0414 TELEFON ALAN KODU ŞANLIURFA İLİNE AİT

Plaka numarası 63 olan Şanlıurfa'nın telefon alan kodu 0414

Yani sizi 0414 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Şanlıurfa'den arıyor demektir.

Şanlıurfa'ın ilçeleri arasında ise, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç ve Viranşehir bulunuyor.