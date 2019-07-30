0422 nerenin telefon kodu? 422 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 422'dir. Peki, 0422 nerenin telefon kodudur? 422 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0422 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

Eğer telefonunuza +0422 ya da 0422 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi MALATYA 'dan arıyordur. Yani bu alan kodu MALATYA 'ya aittir.