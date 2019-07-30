0428 alan kodu nerenin? 0428 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0428 telefon alan kodu nerenin?" ve "428 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0428 TELEFON ALAN KODU TUNCELİ İLİNE AİT

Plaka numarası 62 olan Tunceli'nin telefon alan kodu 0428

Yani sizi 0428 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Tunceli'den arıyor demektir.

Tunceli'ın ilçeleri arasında ise, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür bulunuyor.