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nerenin? 0432 nerenin, hangi şehrin ?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0432 hangi şehrin ?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0432 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:22
0432 alan kodu nerenin? 0432 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0432 telefon alan kodu nerenin?" ve "432 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0432 TELEFON ALAN KODU VAN İLİNE AİT

Plaka numarası 65 olan Van'ın telefon alan kodu 0432

Yani sizi 0432 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Van'dan arıyor demektir.

Van'ın ilçeleri arasında ise, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba bulunuyor.

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0432 alan kodu nerenin? 0432 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?
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