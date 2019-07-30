0436 nerenin telefon kodu? 436 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 436'dir. Peki, 0436 nerenin telefon kodudur? 436 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0436 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

+0436 ya da 0436 ile başlayan numaralardan telefonunuza çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi MUŞ 'dan arıyordur. Yani bu alan kodu MUŞ'a aittir.