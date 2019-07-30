0474 nerenin telefon kodu? 474 alan kodu nerenin?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 474'dir. Peki, 0474 nerenin telefon kodudur? 474 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0474 NERENİN TELEFON KODU?

Eğer telefonunuza +0474 ya da 0474 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi KARS'dan arıyordur. Yani bu alan kodu KARS'a aittir.