0476 alan kodu nerenin? 0476 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0476 telefon alan kodu nerenin?" ve "476 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0476 TELEFON ALAN KODU IĞDIR İLİNE AİT

Plaka numarası 76 olan Iğdır'ın telefon alan kodu 0476

Yani sizi 0476 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Iğdır'dan arıyor demektir.

Iğdır'ın ilçeleri arasında ise, Iğdır (il merkezi), Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca bulunuyor.