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nerenin? 0478 nerenin, hangi şehrin ?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0478 hangi şehrin ?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0478 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 16:34
0478 alan kodu nerenin? 0478 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0478 telefon alan kodu nerenin?" ve "478 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0478 TELEFON ALAN KODU ARDAHAN İLİNE AİT

Plaka numarası 75 olan Ardahan'ın telefon alan kodu 0478

Yani sizi 0478 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Ardahan'dan arıyor demektir.

Ardahan'ın ilçeleri arasında ise, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Merkez ve Posof bulunuyor.

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0478 alan kodu nerenin? 0478 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?
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