0486 alan kodu nerenin? 0486 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0486 telefon alan kodu nerenin?" ve "486 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0486 TELEFON ALAN KODU ŞIRNAK İLİNE AİT

Plaka numarası 73 olan Şırnak'ın telefon alan kodu 0486

Yani sizi 0486 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Şırnak'tan arıyor demektir.

Şırnak'ın ilçeleri arasında ise, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Merkez, Silopi ve Uludere bulunuyor.