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nerenin? 0488 nerenin, hangi şehrin ?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0488 hangi şehrin ?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0488 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 16:20
0488 alan kodu nerenin? 0488 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0488 telefon alan kodu nerenin?" ve "488 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0488 TELEFON ALAN KODU BATMAN İLİNE AİT

Plaka numarası 72 olan Batman'ın telefon alan kodu 0488

Yani sizi 0488 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Batman'dan arıyor demektir.

Batman'ın ilçeleri arasında ise, Batman (il merkezi), Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason bulunuyor.

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0488 alan kodu nerenin? 0488 nerenin, hangi şehrin telefon numarası?
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