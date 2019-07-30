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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açıklanma tarihi ne zaman?

On binlerce aday sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 13 Temmuz tarihinde yazılı sınava giren adaylar gözlerini EGM’den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı'nca çarşı ve mahalle bekçisi alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Bu bağlamda ‘’ ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır?’’ sorularına yanıt aranıyor. Haberimizin devamında sonuçlarına dair detaylara erişebilir, merak ettiklerini okuyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 21:03
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

yazılı sınavına giren adaylar sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Binlerce aday bekçilik sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bu bağlamda '' sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?'' sorularına internetten yanıt aranmaya başlandı. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görebilecekler.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı'nca çarşı ve mahalle bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi merak edildi. İşte merak edilen detaylar;

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?
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