‘Beyaz Kuğu’ 4 kişiye hayat verdi

Begüm Kartal henüz 19 yaşındaydı. Hayali olan üniversiteye daha geçen yıl girmişti. Mezun olduğu kolejde arkadaşları tarafından "Beyaz Kuğu" olarak tanınıyordu. Gerçekleştirecek daha çok hayali vardı. Trafik canavarı tüm bu hayalleri yok etti. Sefaköy'de makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobillerin çarpışarak otobüs durağına dalması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tek çocuklarını trafik terörüne kurban veren Kartal ailesi biricik kızlarının ölümüyle yıkıldı ama bu acının üzerine en zor görev onları bekliyordu. Çünkü Begüm, sadece bu kazadan bir hafta önce organlarını bağışlamıştı. Baba Haluk Kartal "O yardımı yardımlaşmayı çok severdi. Zaten o kabus günde de sosyal sorumluluk projesinden arkadaşlarıyla dönüyordu. Biz de 'beyaz kuğumun' vasiyetini yerini getirdik, organlarını bağışladık. Begüm'ün organları 4 kişiye hayat verdi" dedi. Sefaköy'de 21 Temmuz akşamı yaşanan korkunç kazada 4'ü üniversite öğrencisi 8 kişi yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm'ün 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.



ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞTI

Bursa Fen Lisesi Koleji'nden mezun olan Begüm, okulda "Beyaz Kuğu" olarak tanınıyordu. Sosyal sorumluluk projeleriyle yardıma muhtaç ailelerin yanında olmayı kendine misyon edinmişti. Hatta kazadan bir hafta önce arkadaşlarına "Arkadaşlar ben organlarımı bağışladım. Bana herhangi bir şey olursa organlarımı ihtiyacı olanlara verilsin" demişti. Begüm'ün yaşamını yitirdiği kazaya sebep olan şüpheli Fatih S. yakalandı.



Bursa'da yaşayan bir şirketin bölge müdürü olarak çalışan baba Haluk Kartal, SABAH'a konuştu:

Beyaz kuğumun bambaşka bir yüreği vardı. Sosyal sorumluluk projeleri onun işiydi. Bize bir çok mutluluk yaşattı. En son o kazanın yaşandığı günde arkadaşlarıyla yine bir sosyal sorumluluk projesi için yollardaydı. Onun hayata tutunması için çok uğraştık. Ama olmadı. Beyaz kuğumuzun 'Organlarımı bağışlayın' vasiyetini hiç düşünmeden yerine getirdik. 4 kişiye hayat verdi, güzel yavrum.

Bundan sonra kızım için mücadelem trafik terörünün son bulması olacak. Ayrıca kızımın adına bir dernek kurup, mücadelemi buradan sürdüreceğim. O da böyle olmasını isterdi.

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