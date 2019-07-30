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ürünler kataloğu ile bu hafta indirimlere doyacaksınız! A101 kataloğu 1 Ağustos tam liste yayınlandı

Bu haftaya ilişkin büyük bir merakla beklenen ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe günleri A101 marketler zinciri tarafından sunulan indirimli ürünler vatandaşların en çok araştırdıkları arasında öne çıkıyor. Bu doğrultuda, '1 Ağustos bu hafta A101 aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?' sorusu da cevabı dikkat çekenler arasında yer alıyor. Bu haftaki aktüel ürünler listesi de yine oldukça çeşitli, onlarca cazip fiyat ve Kurban Bayramı için dev fırsatları içeriyor. Teknoloji severler, ev ekonomisine yönelik malzeme isteyenler ve dolabını doldurmak isteyenler bu haftanın A101 kataloğu ile mutlu olacak. İşte, 1 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler tam listesi!

Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 11:15
A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta indirimlere doyacaksınız! A101 kataloğu 1 Ağustos tam liste yayınlandı

İndirimli ürünleri yakından takip eden yurttaşlar, ürünler kataloğunu da büyük bir merakla araştırıyor. Bu haftanın indirimli ürünler tam listesi, A101 marketler zincirinin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Ev ekonomisine yönelik eşyalardan, teknolojik ürünlere, mutfak araç gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok çeşidi içeren aktüel listesi yine büyük ilgi görüyor.

1 AĞUSTOS HAFTANIN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun. Kurban Bayramı için fırsatları kaçırmayı unutmayın.

İşte haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu;

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A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta indirimlere doyacaksınız! A101 kataloğu 1 Ağustos tam liste yayınlandı
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