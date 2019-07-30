A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta indirimlere doyacaksınız! A101 kataloğu 1 Ağustos tam liste yayınlandı

İndirimli ürünleri yakından takip eden yurttaşlar, A101 aktüel ürünler kataloğunu da büyük bir merakla araştırıyor. Bu haftanın indirimli ürünler tam listesi, A101 marketler zincirinin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Ev ekonomisine yönelik eşyalardan, teknolojik ürünlere, mutfak araç gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok çeşidi içeren aktüel listesi yine büyük ilgi görüyor.

1 AĞUSTOS HAFTANIN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun. Kurban Bayramı için fırsatları kaçırmayı unutmayın.

İşte haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu;