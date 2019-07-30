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En iyi çeviri siteleri hangileridir?

Günümüzde çoğu kullanıcısı İngilizce – Türkçe ve Türkçe – İngilizce çevirileri için genel olarak ’i kullansa da bu alanda en az Translate kadar başarılı birkaç site daha bulunuyor. Sizin için bu siteleri derledik. İşte en iyi çeviri siteleri...

Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 17:39
En iyi çeviri siteleri hangileridir?

Gelişen teknoloji sayesinde dil bilmeden de bir dilden başka bir dile çeviri yapmak mümkün. Bu alanda hizmet veren pek çok internet sitesi bulunuyor. Bu siteler arasında çoğu otorite tarafından en başarılı bulunanları bir araya getirdik.

Google Translate

Çeviri dendiğinde ilk akla gelen site şüphesiz ki Google Translate. Chrome tarayıcı ile entegre edilebilen Translate, bu sayede yabancı dildeki sayfaların direkt olarak çevrilmesini sağlıyor. Translate aracılığıyla İngilizce ve Türkçe'nin yanı sıra 90'a yakın dilde çeviri yapmak mümkün.

Translate.com

Google'ın aksine tamamen çeviri odaklı bir sistem olan Translate.com, tıpkı Google Translate gibi 90'a yakın dilde başarılı bir şekilde çeviri yapabiliyor.

Bing Translator

Microsoft tarafından geliştirilen ve Bing ile entegre bir şekilde kullanılabilen Bing Translator, 45'e yakın dilde çeviri hizmeti sağlıyor.

Yandex Translate

Yandex tarafından Bing ve Google Translate'e rakip olması amacıyla geliştirilen Yandex Translate, 45'e yakın dilde başarılı sonuçlar veriyor.

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En iyi çeviri siteleri hangileridir?
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