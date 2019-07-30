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En iyi kitap okuma uygulamaları hangileri? İşte en iyi e-kitap uygulamaları...

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren en faydalı kolaylıklardan bir tanesi e-kitap uygulaması. Artık eskiden olduğu gibi okumak istediğimiz kitaplar yanımızda taşımak zorunda değiliz. Tatile giderken, işe giderken çantamızı kitapla doldurma devri sona erdi. Kimi insanlar için geleneksel şekilde kitap okumak aynı şekilde yerini korusa da teknoloji aşıkları çoktan e-kitap uygulamalarıyla hayatını sürdürmeye başladı. Siz de hem bir kitapsever hem de teknolojinin tüm yeniliklerine ayak uyduran bir bireyseniz, sizin için hazırladığımız en iyi kitap okuma uygulamaları rehberini inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 17:48
En iyi kitap okuma uygulamaları hangileri? İşte en iyi e-kitap uygulamaları...

Aşağıda paylaştığımız mobil uygulamalar sayesinde tüm kitaplarınızı yanınızda taşıyabilir, dilediğiniz anda ve dilediğiniz yerde okumaya başlayabilirsiniz.

Goodreads

Goodreads, okurlar ve yazarlar buluşturan, bugün sayısı milyonlara ulaşan abone sayısıyla dikkat çeken bir sosyal kitap okuma platformlarından bir tanesi.

Kindle

Amazon tarafından geliştirilen ve bugün dünya üzerinde en çok bilinen kitap okuma uygulamaları listesinin başında yer alan Kindle, hem Android hem de iOS kullanıcılarının kullanımına uygun.

Wattpad

Wattpad'i çoğu kitap okuma uygulamasından ayıran özelliği kullanıcıları e-kitap okuma fırsatı tanımasının yanı sıra kendi hikayelerini uygulamaya ekleyebilmelere olanak vermesi. Bu sayede birçok okur ve yazarı buluşturan uygulama, keşfedilmeyi bekleyen yazarları kendini tanıtmasını sağlıyor.

iBooks

E-kitap okumanın yanı sıra sesli kitap dinleme özelliği de bulunan iBooks uygulaması şu an

İçin yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

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En iyi kitap okuma uygulamaları hangileri? İşte en iyi e-kitap uygulamaları...
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