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Son dakika... Erkeklere 'avcı kız' tuzağı... Tek tek tespit edilip yakalandılar!

Son dakika haberi: Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 99 kişiden 78'i, tutuklanmaları istemiyle 'ne sevk edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.7.2019 19:14 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 19:14
Son dakika... Erkeklere 'avcı kız' tuzağı... Tek tek tespit edilip yakalandılar!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Avcı kız" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 99 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından sorgulanan 28'i kadın 99 zanlıdan 78'i, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldü.

Diğer şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 13'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Ankara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çete çökertilmişti.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de arasında bulunduğu şüphelilerin, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paralarını aldıkları belirtiliyor.

Zanlılara, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği öğrenildi.

Şüphelilerin mağdurlarla buluşma anı... Şüphelilerin mağdurları mekanlara götürme anları...

Operasyon öncesi şüpheliler adım adım takip edildi. Şüpheliler mağdurlara zorla bankamatikten para çektirirken böyle görüntülendi

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Son dakika... Erkeklere 'avcı kız' tuzağı... Tek tek tespit edilip yakalandılar!
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