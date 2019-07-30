Fatih'te 7 kişiyle tartışan Özbek genç bıçaklanarak öldürüldü

Olay geçen pazar günü Yenikapı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özbekistan uyruklu Nazımjon Ziyoev arkadaşıyla Yenikapı Sahili'nde otururken yine sahilde olan 7 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 7 kişiden biri bıçakla Ziyoev'e saldırdı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ziyoev ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Ziyoev hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ziyoev bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.