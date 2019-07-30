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Fatih'te 7 kişiyle tartışan genç bıçaklanarak öldürüldü

FATİH'te 7 kişiyle tartışan Özbekistan uyruklu Nazımjon Ziyoev (24) tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ziyoev bir gün sonra hayatını kaybederken, şüpheli 7 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 17:58
Fatih'te 7 kişiyle tartışan Özbek genç bıçaklanarak öldürüldü

Olay geçen pazar günü Yenikapı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özbekistan uyruklu Nazımjon Ziyoev arkadaşıyla Yenikapı Sahili'nde otururken yine sahilde olan 7 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 7 kişiden biri bıçakla Ziyoev'e saldırdı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ziyoev ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Ziyoev hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ziyoev bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Fatih'te 7 kişiyle tartışan Özbek genç bıçaklanarak öldürüldü
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