Gönül köprüleri rahlede kuruldu

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MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan 10 öğrenci "Gönüllü Kuran Öğreticiliği" projesiyle Kuzey Makedonya'ya gitti. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği himayesinde Yurtdışı Türkler Başkanlığı ( YTB) desteğiyle yürütülen proje kapsamında ülkenin çeşitli şehirlerinde bulunan camilerinde görevlendirilen gençler, 500'e yakın Balkanlı çocuğa 1 ay boyunca Kuran ve temel dini eğitimlerin yanı sıra tiyatro, boyama, şiir gibi birçok kültürel alanda eğitim verdi. İlahiyat öğrencisi Nur Sena Sekmen, Kuzey Makedonya'nın Iştip şehrinde bulunan Türk köyü Radanya'daki 1668'de inşa edilen Mahmut Ağa Camisi'nde görev aldı. "Burayı her yönüyle Türkiye'ye hasret bir köy olarak hatırlayacağım" diyen Sekmen, "Ailelerin evlerini gezerek ve cami hoparlöründen anons yaparak önce çocukları camiye topladım. Onlara değerler eğitimi kapsamında sabır, emanete riayet gibi birçok konuda ders verdik. Burada çocuklar çok zor şartlarda yaşıyorlar onlarla beraber sabah 4'te uyanıp tütün tarlalarına gittim ve ardından 10.00'da da o çocuklarla tekrar camide eğitimimize devam ettik" dedi.Iştip'in merkezinde bulunan tarihi Kadın Ana Camisi'nde görevli ilahiyat öğrencisi Ahmed Fatih Şentürk ise, "Burada din gönüllülerine olan acil ihtiyacı gördük" diye konuştu. Radanya Köyü Muhtarı Ahmet Mustafa ise "Besmele çekmeyi bilmeyen çocuklarımız Kuran-ı Kerim öğrendi Allah Türkiye'den razı olsun" dedi.