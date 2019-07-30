Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da dehşet anları kamerada! Çocuğunun ezildiğini gören anne bayıldı!

’da dehşet anları kamerada! Çocuğunun ezildiğini gören anne bayıldı!

Emirgan’da annesinin elini bırakıp bir anda yola atlayan yabancı uyruklu küçük yaştaki çocuğu, halk otobüsü ezdi. Otobüsün çocuğu ezdiği o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, çocuğunun ezildiğini gören anne ise bayılarak yere yığıldı. Ağır yaralı çocuk yoldan geçen bir taksici tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:25
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Çocuğunun ezildiğini gören anne bayıldı!

, önceki gün saat 17.40 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arap kadın turist 3 çocuğuyla beraber Emirgan Korusunu gezmeye geldi. Kadın çocuklarıyla koruyu gezdikten sonra sahil kapısından çıkarak yoluna karşısına geçmek istedi. Kadının çocuğu elini bırakarak bir anda yola atladı. O esnada Sarıyer istikametine doğru seyreden halk otobüsü, küçük çocuğu altına alarak arka lastikleriyle ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Çocuğunun ezildiğini gören anne bayıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN