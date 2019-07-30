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'da yağmur sürprizi! Aniden bastırdı...

’un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. tahminlerinde bugün için İstanbul'da yağmur görünmüyordu. Ancak İstanbul'un Beylikdüzü, Zeytinburnu, Şirinevler, Küçükçekmece gibi bölgelerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fatih'te ise sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 16:55
İstanbul'da yağmur sürprizi! Aniden bastırdı...

İstanbul'da beklenmeyen yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan çantaları ile korunmaya çalışırken, bazıları da üst geçitlerin altında bekledi. Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi.



Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da herkes yağmurdan kaçarken o melodikasını çalmaya devam etti

SAĞANAKTA HERKES KAÇTI O MELODİKASINI ÇALMAYA DEVAM ETTİ

Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksaray Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu melodika adı verilen müzik aletiyle çalarken görülüyor. Çevredekilerin ıslanmamak için saçakların altına girdiği sırada, küçük kızın yağan yağmura aldırış etmeden melodikasını çaldığı onlar kameraya yansıdı.

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