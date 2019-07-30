Kağan’dan da acı haber geldi

BUGÜN NELER OLDU

Düzce'ninAkçakoca ilçesinde bağlı Esmahanım köyünde, geçen 18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde, kaybolan 2 aileden 4'ü çocuk 7 kişinin sonuncusu olan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cesedi de dün bulundu.12 gündür süren ve dün 316 personel, 68 araç, 3 anfibik, 8 bot, 10 köpek ile devam edilen arama çalışmalarında ekipler, küçük çocuğun cesedini, 8 km uzaklıktaki Kocaali ilçesine bağlı Kozluk mahallesi yakınlarında, suyun sürüklediği ağaç parçalarının altında ve çamur yığınının içinde buldu.Minik Kaan, Aziziye Mahalle Mezarlığı'nda yine selde hayatını kaybeden babası Cengiz Töngel'in yanına defnedildi. Cesedi önceki gün bulunan 7 yaşındaki Sinem Kaplan için de dün Aziziye Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sinem Kaplan, kılınan namazın ardından selde ölen annesi Nilgün Kaplan (39), ablası Funda Kaplan (9) ve ikizi Sanem Kaplan'ın yanına defnedildi. Selde kaybolanlardan Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın (10) cansız bedenlerinin daha önce bulunmasıyla, kayıp kalmadığı için arama çalışmaları 12'nci günde sona erdi.Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düzce ili genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelan olayı nedeniyle; 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, yapılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kayıp vatandaşlarımızın tamamı bulunmuştur. İl içinden ve il dışından arama-kurtarma çalışmalarında özveri ile çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve ülkemize baş sağlığı diliyorum" dedi.