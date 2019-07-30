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Market sapığı 'de yakalandı

'nin Başiskele ilçesindeki alışveriş merkezindeki markette alışveriş yapan H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 22:29
Market sapığı AVM'de yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.

Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Market sapığı AVM'de yakalandı
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