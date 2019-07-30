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Metrobüste iğrenç iddia... Kıskıvrak yakaladılar

Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli metrobüstekiler tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 14:39
Metrobüste iğrenç iddia... Kıskıvrak yakaladılar

Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirilen şüpheli ihbar üzerine durağa gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız ve yanında bulunan annesi şüpheliden şikayetçi oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste bulunan 14 yaşındaki bir kız bir şüpheli tarafından taciz edildi.

Metrobüs'te iğrenç iddia! Kız çocuğuna taciz!

Şüpheliye, kızın yanında olan annesi ve metrobüstekiler tepki gösterdi.

Şüpheli, Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirildi.

Şüpheli, metrobüsteki yolcular tarafından, ihbar üzerine olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi polis merkezine götürüldü.

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Metrobüste iğrenç iddia... Kıskıvrak yakaladılar
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