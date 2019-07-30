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O magandalar hakkında flaş karar!

DHA: Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, çıktıkları ilk duruşmada tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 12:35
O magandalar hakkında flaş karar!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pendik D-100 Karayolu'nda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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O magandalar hakkında flaş karar!
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